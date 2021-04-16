Показатель заболеваемости COVID-19 в Ростовской области вырос до 2 032,1

В Ростовской области продолжает расти показатель заболевших коронавирусом. За сутки с 18 по 19 апреля он увеличился до 2 032,1 на 100 тысяч населения. Коэффициент распространения инфекции по-прежнему равен 0,9.За последние 24 часа число заболевших пополнили 237 дончан. Всего за период пандемии диагноз подтвердился у 85 395 человек. Большинство зараженных переносят болезнь в легкой форме. Однако пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями рискуют получить осложнения. Такие пациенты чаще остальных нуждаются в обеспечении кислородом. Дышать самостоятельно они не могут из-за большой площади поражения легких.С начала пандемии коронавирус забрал жизни 3 915 пациентов ковидных госпиталей. Из них 10 дончан скончались за минувшие сутки.