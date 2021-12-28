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Показатель инфицированных коронавирусом на Дону достигло 4 605

Показатель инфицированных коронавирусом на Дону достигло 4 605
В Ростовской области увеличился показатель заболевших коронавирусом. За сутки с 29 по 30 декабря он вырос на 10 единиц и достиг 4 605 на 100 тысяч населения. Коэффициент распространения инфекции также продолжает расти. Теперь он равен 0,84. Это значит, что ежедневно практически каждый пациент с COVID-19 может заразить одного здорового.

Не уменьшается и количество инфицированных. За последние 24 часа положительные результаты ПЦР-теста получили 427 жителей донского региона. Всего с начала пандемии вирус подхватили 193 518 человек. По информации правительства Ростовской области, 9 590 из них не смогли побороть COVID-19.
Фото: Алексей Бойко.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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