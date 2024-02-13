Появилось видео взрыва в строящемся доме под Ростовом

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В социальных сетях опубликовали видео взрыва газа в строящемся доме под Ростовом. Происшествие случилось 12 февраля примерно в 18:30 в хуторе Красный Крым.Момент взрыва в частном доме №3 на улице Гагарина попал на видеорегистратор автомобиля. На записи видно, что вспышку в постройке. От ударной волны у строения сорвало крышу. Кровля улетела примено на метр в высоту, а потом приземлилась на исходное место, покосившись.В ГУ МЧС по Ростовской области рассказали, что в результате происшествия никто не пострадал, потому что в здании никого не было.Из-за чего взорвался газ, пока не известно. Возможно, причиной стало нарушение техники проведения коммуникаций в дом. Теперь владельцам предстоит посчитать сумму ущерба.