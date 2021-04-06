Появилось видео с места столкновения автобуса с «Фордом»

Появилось видео с момента столкновения автобуса с легковушкой. ДТП произошло утром, 7 апреля.На кадрах видно приехавших на помощь спасателей, которые окружили иномарку. Рядом стоит пожарная машина на случай если по каким-то причинам произойдет возгорание. Также на место происшествия выехали сотрудники дорожного патруля, которые разбираются в произошедшем.В это время все автомобили, движущиеся по дороге объезжают аварию по соседней полосе.Напомним, пенсионер на иномарке «Форд Фиеста» выезжал с территории, в этот момент ему на встречу двигался автобус «Москва – Элиста» за рулем которого был 49-летний водитель. Он не успел затормозить и врезался в иномарку. Мужчину доставали из легковушки в бессознательном состоянии, но он скончался по дороге в больницу.?oid=-40092240&id=456241572&hash=ff9a6248d09a810f&hd=1