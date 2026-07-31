Появились подробности исчезновения без вести пропавшего азовчанина с болезнью Паркинсона

Фото: Дондей.

В Азове уже несколько дней разыскивают 58-летнего Валерия Ефимова, который бесследно исчез во время лечения в Центральной районной больнице. Его местонахождение неизвестно с 29 июля.Как рассказала Donday супруга мужчины Марина, 21 июля Валерия госпитализировали с воспалением ноги. Лечение проходило успешно, вскоре планировали выписать домой. Однако за несколько дней до выписки пациент неожиданно покинул больницу.По словам женщины, в последний раз Валерия видели ночью с 28 на 29 июля, когда он вышел за пределы медучреждения. При этом мужчина ушел без обуви и никого не предупредил о своем уходе.Марина признается, что тяжело переживает случившееся и не понимает, как персонал больницы мог допустить самовольный уход пациента, страдающего болезнью Паркинсона.По словам соседей по палате, в ту ночь Валерий почти не спал, вел себя беспокойно и ходил по коридорам отделения. Утром лечащий врач сообщил, что пациент отправился сдавать анализы, однако до лаборатории он так и не дошел.К поискам мужчины с 30 июля подключились волонтеры. Они обследовали прилегающую к больнице территорию и опросили местных жителей, однако пока никаких следов пропавшего найти не удалось.Супруга опасается, что из-за заболевания и отсутствия необходимых лекарств состояние Валерия могло резко ухудшиться. По ее словам, мужчина мог потерять ориентацию, упасть в безлюдном месте и не суметь самостоятельно подняться.Если вам известно что-либо о местонахождении Валерия Ефимова, сообщите об этом по телефонам 112 или 8 (800) 700-54-52.