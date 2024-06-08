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Появились кадры с места стрельбы в Шахтах, где пострадал мужчина

Появились кадры с места стрельбы в Шахтах, где пострадал мужчина
Появились кадры с места ЧП в городе Шахты, во время которого мужчина получил ранение в живот. ЧП случилось ночью 6 июня на улице Победы Революции.

Как сообщил DonDay.ru, неизвестный взял охотничий карабин из авто. Судя по видео, сначала прозвучал одиночный выстрел. Затем мужчина с оружием забежал в постройку и тут же выскочил снова на улицу. Следом раздались еще два выстрела.

— Я думал, шуточки, разрулю сейчас. Разрулил бы сейчас, — говорит мужчина за кадром, испугавшись стрельбы.

Напомним, в результате происшествия пострадал 33-летний мужчина. Его с травмами доставили в больницу. Стрелок сбежал с места ЧП. Его до сих пор разыскивают.
Фото/видео: DonDay.ru.
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