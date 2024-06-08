Появились кадры с места стрельбы в Шахтах, где пострадал мужчина
Появились кадры с места ЧП в городе Шахты, во время которого мужчина получил ранение в живот. ЧП случилось ночью 6 июня на улице Победы Революции.
Как сообщил DonDay.ru, неизвестный взял охотничий карабин из авто. Судя по видео, сначала прозвучал одиночный выстрел. Затем мужчина с оружием забежал в постройку и тут же выскочил снова на улицу. Следом раздались еще два выстрела.
— Я думал, шуточки, разрулю сейчас. Разрулил бы сейчас, — говорит мужчина за кадром, испугавшись стрельбы.
Напомним, в результате происшествия пострадал 33-летний мужчина. Его с травмами доставили в больницу. Стрелок сбежал с места ЧП. Его до сих пор разыскивают.