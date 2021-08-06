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Появились кадры с места ДТП такси с грузовиком на Доватора

Появились кадры с места ДТП такси с грузовиком на Доватора
Очевидцы опубликовали в соцсетях видео с места аварии машины такси с большегрузом. ДТП случилось утром 9 августа.

На кадрах видно, что такси «Рено Логан» заехало прямо под припаркованную фуру. Люди, оказавшиеся рядом, подбирают детали иномарки. Удар был такой силы, что капот авто превратился в груду металлолома.

Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, за рулем такси был 23-летний парень. Он ехал со стороны улицы Мадояна к Малиновского. В какой-то момент он не справился с управлением и врезался в грузовик. К счастью, пассажиров в тот момент не было в салоне авто, а сам водитель отделался синяками и ссадинами.

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