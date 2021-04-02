Появились кадры ДТП c «перевертышем» в Таганроге

Появились кадры ДТП с «перевертышем» на площади Марцевский треугольник в Таганроге. Происшествие случилось вечером 4 апреля.Очевидцы опубликовали в соцсетях видео с места аварии. На кадрах внедорожник «Киа Пиканто» на скорости сдает назад. В какой-то момент машина съезжает на разделяющий полосы газон. Колесо неудачно наезжает на бордюр, и иномарка опрокидывается, едва не задев проезжающую машину.В УГИБДД по Ростовской области сообщали, что внедорожник перевернулся после столкновения с отечественным авто. Однако на кадрах этого не видно.Водитель внедорожника с ДТП сбежал, бросив транспорт. За это ему грозит до 15 суток административного ареста или лишения водительских прав на срок до 1,5 лет.