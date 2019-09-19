Появилась запись из больницы Новочеркасска, где Сергею Гармашу зашивали голову



Появились кадры из новочеркасской больницы, где Сергею Гармашу накладывали швы на голову. Несчастный случай произошёл с артистом 20 сентября в Платове. Он провел несколько дней в Ростовской области и собирался лететь в Москву. Ночью он на такси прибыл в аэропорт. Выходя из машины, он оступился и, упав, ударился затылком.



Травма оказалась довольно серьёзной, и Гармаша пришлось везти в больницу скорой помощи. Медики наложили актёру три шва на затылок. После этого он сразу поехал обратно в аэропорт. Сообщалось, что от Сергея пахло алкоголем.



История быстро получила резонанс в Интернете. Некоторые СМИ со ссылкой на жену Гармаша опровергали факт произошедшего. Однако, в распоряжении издания DonDay.ru появилась видеозапись, на которой видно, как Сергей, сидя на больничном стуле, подписывает какие-то бумаги, при этом его голова забинтована.



В донской регион артист приезжал, чтобы посетить театральный фестиваль в Таганроге.

