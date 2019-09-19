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Появилась запись из больницы Новочеркасска, где Сергею Гармашу зашивали голову

Появилась запись из больницы Новочеркасска, где Сергею Гармашу зашивали голову
Появились кадры из новочеркасской больницы, где Сергею Гармашу накладывали швы на голову. Несчастный случай произошёл с артистом 20 сентября в Платове. Он провел несколько дней в Ростовской области и собирался лететь в Москву. Ночью он на такси прибыл в аэропорт. Выходя из машины, он оступился и, упав, ударился затылком.

Травма оказалась довольно серьёзной, и Гармаша пришлось везти в больницу скорой помощи. Медики наложили актёру три шва на затылок. После этого он сразу поехал обратно в аэропорт. Сообщалось, что от Сергея пахло алкоголем.

История быстро получила резонанс в Интернете. Некоторые СМИ со ссылкой на жену Гармаша опровергали факт произошедшего. Однако, в распоряжении издания DonDay.ru появилась видеозапись, на которой видно, как Сергей, сидя на больничном стуле, подписывает какие-то бумаги, при этом его голова забинтована.

В донской регион артист приезжал, чтобы посетить театральный фестиваль в Таганроге.

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