Появилась программа мероприятий на День железнодорожника в Ростове

Фото: Rostov.ru

В Ростове 4 августа празднуют День железнодорожника. В честь события днем ранее, 3 августа, пройдет традиционный забег «Достигая цели!». Мероприятие состоится на Театральной площади в 10:00.Также в этот день в парке имени Вити Черевичкина с 08:00 до 12:00 пройдет спортивно-музыкальный праздник для всей семьи. Заработают развлекательные площадки: «Велооркестр», «Весёлые мороженщики», «Мыльные пузыри». Кроме того, будут организованы фотозоны «Подстаканник» и «Ретро», где можно будет сделать яркие снимки. Активные игры тоже будут: стрельба из лука, дартс, корнхол и настольный хоккей.День железнодорожника впервые был установлен приказом министра путей сообщения Российской империи князя Михаила Хилкова № 68 от 28 июня (10 июля по новому стилю) 1896 года. Этот день стал первым профессиональным праздником сотрудников железнодорожного транспорта не только в Российской империи, но и в Европе.