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Поисковики нашли под Ростовом античный котел

Поисковики нашли под Ростовом античный котел
Члены организации «Миус-Фронт» нашли в 15-ти километра от Ростова античный котел, предположительно, скифского времени (VIII век до н.э. – IV век н.э.). Внутри него лежали бронзовые предметы в зверином стиле.

Чтобы достать находку из-под земли целой и невредимой, поисковики позвали на подмогу археологов комитета по охране культурного наследия Ростовской области.

Специалисты считают, что металлический сосуд во время ВОВ откопали фашисты и планировали забрать его с собой, но не успели из-за наступления советской армии.

Скорее всего, скифы использовали его для ритуальных жертвоприношений. Находку передали реставраторам. Затем – разместят в Музее истории города Ростова-на-Дону.
Фото: «Миус-Фронт»
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