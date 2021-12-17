Поисковики нашли под Ростовом античный котел

Фото: «Миус-Фронт»

Члены организации «Миус-Фронт» нашли в 15-ти километра от Ростова античный котел, предположительно, скифского времени (VIII век до н.э. – IV век н.э.). Внутри него лежали бронзовые предметы в зверином стиле.Чтобы достать находку из-под земли целой и невредимой, поисковики позвали на подмогу археологов комитета по охране культурного наследия Ростовской области.Специалисты считают, что металлический сосуд во время ВОВ откопали фашисты и планировали забрать его с собой, но не успели из-за наступления советской армии.Скорее всего, скифы использовали его для ритуальных жертвоприношений. Находку передали реставраторам. Затем – разместят в Музее истории города Ростова-на-Дону.