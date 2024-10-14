Похолодание и дожди ожидаются на новой рабочей неделе в Ростове

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На новой рабочей неделе в Ростове ожидаются дожди и понижение температуры. О прогнозе с 14 по 18 октября рассказали в региональном Гидрометцентре.В понедельник, 14 октября, столбики термометров днем покажут +15 градусов. Ночью показатели опустятся до +10. В течение суток в городе будут идти осадки.Во вторник дождь обрушится на город лишь утром. К полудню воздух прогреется до +16 градусов. После полуночи температура упадет до +9.В среду, 16 октября, город накроет ливень. Осадки будут идти трое суток — до конца пятницы. В течение всех этих дней столбики термометров днем будут держаться на отметке +14 градусов днем. Ночью похолодает до +5...+7 градусов.