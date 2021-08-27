Похолодание до +13 градусов прогнозируют в Ростове в первые дни сентября

Существенное похолодание придет в донской регион с приходом осени. О прогнозе погоды в Ростове-на-Дону на ближайшую неделю рассказали специалисты Росгидрометцентра.Последние дни лета действительно станут ярким финалом в летней жаре. 30 и 31 августа в Ростове будет облачная погода, с прояснениями. Столбики термометров поднимутся до +30...+33 градусов. Во вторник возможны осадки.1 сентября в Ростове также будет жарко. Днем воздух прогреется до +29 градусов, а погода не предвещает осадков.Начиная со 2 сентября, в регион придет похолодание. В четверг столбики опустятся до +25 градусов, а в ночь на пятницу похолодает до +13. Утром 3 сентября придется одеться потеплее. Да и днем воздух прогреется только до +19 градусов. Существенных осадков и ветра в первые дни осени не ожидается.