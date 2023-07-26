Похитителю девочки из Шахт предъявлено новое обвинение

Фото: СУ СКР по Ростовской области

Похитителю шестилетней девочки из Шахт предъявлено новое обвинение. Ивану Гребенникову вменяют статью «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней».Вечером 18 июля мужчина увел ребенка с деткой площадки на улице Хабарова. Подозреваемый купил Алисе Б. конфеты и повел к себе домой. Спустя несколько часов их нашли правоохранители. Девочку передали родителям, а Гребенникова задержали.После этого стражи порядка опросили девочку по факту произошедших событий. Тогда беседа показала, что каких-либо противоправных действий в отношении нее не совершалось. Однако во время повторного разговора малышка рассказала, что мужчина заставлял трогать его половой орган.- Следователь выполняет следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенных преступлений и сбор доказательственной базы, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области.Отметим, что ранее Гребенников не раз отбывал наказания в колонии. Его признавали виновным в грабеже, краже, разбое и изнасиловании.