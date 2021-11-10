Погода на выходных в Ростове обещает быть ясной

Фото: Алексей Бойко

Грядущие выходные в Ростове-на-Дону обещают быть ясными, но с переменной облачностью. Актуальный на 13-14 ноября прогноз обнародовал Ростовский гидрометцентр.В субботу днем,, температура воздуха составит +7 градусов, а вечером – не менее +1 градуса. В воскресенье,, столбик термометра покажет от -1 до +7 градусов, в зависимости от времени суток. Ветер в оба выходных будет дуть со скоростью 4-8 метров в секунду.Снега в ближайшие два дня не будет. Первые в этом году зимние осадки синоптики обещают не раньше второй декады ноября – 16-17 числа.