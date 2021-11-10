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Погода на выходных в Ростове обещает быть ясной

Погода на выходных в Ростове обещает быть ясной
Грядущие выходные в Ростове-на-Дону обещают быть ясными, но с переменной облачностью. Актуальный на 13-14 ноября прогноз обнародовал Ростовский гидрометцентр.

В субботу днем, 13 ноября, температура воздуха составит +7 градусов, а вечером – не менее +1 градуса. В воскресенье, 14 ноября, столбик термометра покажет от -1 до +7 градусов, в зависимости от времени суток. Ветер в оба выходных будет дуть со скоростью 4-8 метров в секунду.

Снега в ближайшие два дня не будет. Первые в этом году зимние осадки синоптики обещают не раньше второй декады ноября – 16-17 числа.
Фото: Алексей Бойко
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