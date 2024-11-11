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Погибшим нашли пропавшего на СВО бойца из Ростовской области

Погибшим нашли пропавшего на СВО бойца из Ростовской области

В зоне спецоперации погиб 31-летний боец из Ростовской области. Виктор Иванцов получил смертельное ранение. Информацию об этом сообщил портал «Батайское время».

Батайчанин служил в стрелковом батальоне воинской части, расположенной в поселке Персиановском. Последний раз он выходил на связь с родными 30 июля. Тогда Виктор отправился на боевое задание, с которого не вернулся.

Спустя три месяца родные мужчины узнали, что его жизнь оборвалась при исполнении приказа. Тело военнослужащего перевезли на малую родину.

Прощание с Виктором Иванцовым состоится 12 ноября.
Фото: соцсети
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