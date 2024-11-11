Погибшим нашли пропавшего на СВО бойца из Ростовской области

Фото: соцсети

В зоне спецоперации погиб 31-летний боец из Ростовской области. Виктор Иванцов получил смертельное ранение. Информацию об этом сообщил портал «Батайское время».Батайчанин служил в стрелковом батальоне воинской части, расположенной в поселке Персиановском. Последний раз он выходил на связь с родными 30 июля. Тогда Виктор отправился на боевое задание, с которого не вернулся.Спустя три месяца родные мужчины узнали, что его жизнь оборвалась при исполнении приказа. Тело военнослужащего перевезли на малую родину.Прощание с Виктором Иванцовым состоится 12 ноября.