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Погибший боец из Батайска стал известен на всю Россию. Роман Рудаков оставил прощальную записку на стене одного из домов в ходе освобождения города Марьинка в ДНР в ночь на 17 декабряПри выполнении боевой задачи в Марьинке боец и его сослуживцы попали в засаду. Противник окружил со всех сторон и произошел обстрел. В результате, которого Роман погиб от ранения. Но перед смертью успел написать на кирпиче записку своим родным.- Кто меня найдет, позаботьтесь о моей матери, сестре и брате», — говорилось в послании. Из-за этого военнослужащий стал известен по всей стране.Роман Рудакову было почти 22 года. Он пополнил ряды военнослужащих в СВО три месяца назад.