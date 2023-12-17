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Погибший боец из Батайска стал известен на всю Россию

Погибший боец из Батайска стал известен на всю Россию
Погибший боец из Батайска стал известен на всю Россию. Роман Рудаков оставил прощальную записку на стене одного из домов в ходе освобождения города Марьинка в ДНР в ночь на 17 декабря

При выполнении боевой задачи в Марьинке боец и его сослуживцы попали в засаду. Противник окружил со всех сторон и произошел обстрел. В результате, которого Роман погиб от ранения. Но перед смертью успел написать на кирпиче записку своим родным.

- Кто меня найдет, позаботьтесь о моей матери, сестре и брате», — говорилось в послании. Из-за этого военнослужащий стал известен по всей стране.

Роман Рудакову было почти 22 года. Он пополнил ряды военнослужащих в СВО три месяца назад.
Фото: Соцсети
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