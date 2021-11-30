Поездки за рубеж и покупка недвижимости: гороскоп для всех знаков Зодиака на декабрь

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Декабрь для знаков Зодиака обещает быть наполненным решением финансовых проблем и пополнением семейного бюджета. Астролог Антонина Кариер рассказала, на какие аспекты нужно обратить внимание, чтобы завершить все дела в 2021-м и войти в новый 2022 год с новыми планами и идеями.- Наиболее в выигрышной позиции будут представители следующих знаков Зодиака: ♏ Скорпион, ♉ Телец, ♑ Козерог, ♓ Рыбы. Для них декабрь предоставляет широкое поле для реализации финансовых замыслов и пополнения семейного или корпоративного бюджета, - поделилась Антонина.Первая декада месяца позволяет привести мысли в порядок, уладить конфликты, провести переговоры, решить организационные вопросы, упорядочить и систематизировать документы, улучшить логистику. Интуиция подскажет правильное решение и поможет распознать обман.Данный период плодотворно пройдет у людей творческих профессий, психологов, преподавателей, коучей, продавцов, сотрудников турагенств, юристов. Первая и третья декады удачны для продажи и ремонта машин и механизмов, кораблей, промышленного оборудования.С 1 по 16 декабря - опасный период для ♐ Стрельцов, ♊ Близнецов, ♍ Дев и ♓ Рыб. Возможно, представители этих знаков пострадают от рук мошенников. Нужно быть внимательными при заключении контрактов или каких-либо сделок.Разрешение юридических вопросов, взаимоотношения с иностранными гражданами, заключение контрактов с иностранными компаниями, поездки за рубеж, начало образовательных проектов — все это легче реализовать во второй декаде декабря, особенно ♐ Стрельцам, ♊ Близнецам, ♒ Водолеям, ♌ Львам, ♈ Овнам и ♎ Весам.С 19 декабря предоставится возможность возобновить работу над различного рода проектами, направленными на получение прибыли, например: финансовые инвестиции, сделки по недвижимости и природным ресурсам, изготовление и продажа мебели и ювелирных изделий, изготовление руками различных изделий. В цене будет ручной труд.Третья декада откроет новые перспективы для развития и активной деятельности ♑ Козерогам, ♏ Скорпионам, ♓ Рыбам, ♉ Тельцам, ♋ Ракам, ♍ Девам, ♐ Стрельцам, ♒ Водолеям, ♌ Львам: смелее воплощайте самые неординарные идеи.