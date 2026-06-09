Поезда, следующие через Ростовскую область, задерживаются из-за БПЛА

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Следующие через Ростовскую область поезда задерживаются из-за беспилотников. Об этом сообщили сотрудники «Грант сервис Экспресс».По информации на 10.00 9 июня опаздывают поезда из Крыма: № 174 Евпатория – Москва (на 8,5 часа), № 098 Симферополь – Москва (на 8 часов), № 184 Севастополь - Мурманск (на 9 часов), № 174 Евпатория – Москва (на 3 часа), № 092 Севастополь – Москва (на 6,5 часа).Также два поезда задерживаются на один час: поезд № 068 Симферополь – Москва (отправлением 8 июня), № 194 Севастополь – Челябинск (отправлением 9 июня).График движения по Крымской железной дороге изменился 8 июня после ночной атаки БПЛА.