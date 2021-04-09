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Поджог стал предварительной причиной пожара на Невской мануфактуре, где погиб дончанин

Поджог стал предварительной причиной пожара на Невской мануфактуре, где погиб дончанин
Возгорание на Невской мануфактуре, при котором погиб спасатель из Ростовской области, могло начаться из-за поджога. По предварительной информации, пожар могли устроить в той части здания, где находилось производство резиновых лодок. Об этом MK.ru рассказал представитель экстренных служб.

По словам свидетелей, очаг возгорания мог находиться в электрощитовой. Однако официального подтверждения этой версии пока нет.

Историческое здание воспламенилось 12 апреля в Санкт-Петербурге. Сильный ветер разносил огонь по фабрике. Через несколько часов площадь пожара разрослась до 10 тысяч квадратных метров. Пожару был объявлен высший ранг сложности. В какой-то момент кровля Невской манифактуры не выдержала и рухнула. В результате ЧП погиб 31-летний начальник отделения 64-й пожарной части Петербурга. В момент выброса пламени мужчина не смог выбраться наружу и скончался. Погибший Илья Белецкий был уроженцем города Шахты Ростовской области.

Также в ЧП пострадали еще двое пожарных. Они получили около 50% ожогов тела. Сейчас спасатели находятся в медучреждении на аппаратах ИВЛ. За их жизнь борются врачи.

Пострадавших представят к наградам. А Илью Белецкого наградят медалью посмертно.

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