Поджог стал предварительной причиной пожара на Невской мануфактуре, где погиб дончанин
Возгорание на Невской мануфактуре, при котором погиб спасатель из Ростовской области, могло начаться из-за поджога. По предварительной информации, пожар могли устроить в той части здания, где находилось производство резиновых лодок. Об этом MK.ru рассказал представитель экстренных служб.
По словам свидетелей, очаг возгорания мог находиться в электрощитовой. Однако официального подтверждения этой версии пока нет.
Историческое здание воспламенилось 12 апреля в Санкт-Петербурге. Сильный ветер разносил огонь по фабрике. Через несколько часов площадь пожара разрослась до 10 тысяч квадратных метров. Пожару был объявлен высший ранг сложности. В какой-то момент кровля Невской манифактуры не выдержала и рухнула. В результате ЧП погиб 31-летний начальник отделения 64-й пожарной части Петербурга. В момент выброса пламени мужчина не смог выбраться наружу и скончался. Погибший Илья Белецкий был уроженцем города Шахты Ростовской области.
Также в ЧП пострадали еще двое пожарных. Они получили около 50% ожогов тела. Сейчас спасатели находятся в медучреждении на аппаратах ИВЛ. За их жизнь борются врачи.
Пострадавших представят к наградам. А Илью Белецкого наградят медалью посмертно.