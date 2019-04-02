Подушка-любовник и стул-мотоцикл: ростовская звезда Playboy рассказала, как проходила кастинги



Звезда Playboy из Ростова рассказала, какие необычные кастинги она проходила. По словам Лизы Кей, моделям часто приходится записывать себя на видео. Это связано с тем, что работодатели зачастую проживают в других странах. Чтобы девушку приняли на работу, ей надо пройти видеокастинг.



- За десять лет моей карьеры я сняла самые безумные запросы, - вспоминает Лиза.



К примеру, она, сидя на стуле, притворялась, что едет на мотоцикле и спасается от полицейской погони. Также Кей надо было съесть шоколадку так, чтобы все поверили, будто это её последний в жизни ужин. Представьте, девушка даже притворялась, что подушка — это её сексуальный любовник.





У моделей есть конкретные критерии отбора, и перед камерой они должны полностью показать свое лицо в профиль и анфас. Однако, бывает и такое, что работодатель может ошеломить неожиданным вопросом. Он может спросить, как модель относится к феминизму или попросить назвать худшие качества характера её отца. Причем нужно не выдумывать, а приводить реальные примеры.



Лиза Кей отметила, что, несмотря на всё, она всегда подходила работодателю. Она начала свою модельную карьеру в 14 лет. Уже тогда девочка хотела быть фотомоделью, но при этом была уверена, что мало чего добьётся в этой сфере. Как и все девочки, она думала, что толстая и маленькая.



Однако она рискнула и отправила фото в модельные компании.



- Я абсолютно не понимаю, о чём думала, когда отправляла это в мировые агентства.



Этот шаг открыл ей возможности, о которых можно только мечтать. Уроженка Ростова сейчас находится в Майами, где участвует в съёмках и наслаждается насыщенной жизнью.