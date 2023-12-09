Подросток, устроивший резню в школе Ростовской области, проведет Новый год в СИЗО
Меру пресечения продлили подростку, устроившему резню в школе Ростовской области. Неклиновский районный суд продлил срок содержания под стражей на два месяца.
В СИЗО школьник пробудет как минимум до 11 февраля. Несовершеннолетний проведет новогодние праздники и каникулы в изоляторе.
Напомним, утром 11 сентября подросток пришел в школу хутора Красный Десант Неклиновского района в маске. Вахтерша попросила ее снять, что разозлило школьника. Он достал нож и бросился на женщину. До приезда правоохранителей он успел ранить нескольких человек. Задержать подростка удалось благодаря одному из учителей и дедушке одной из учениц школы.
Парня обвиняют по статье «Покушение на убийство». Если вина будет доказана в суде, подростку грозит от двух лет колонии.