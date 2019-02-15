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Подросток из Краснодара уехал в Ростов и пропал

Подросток из Краснодара уехал в Ростов и пропал
В Ростове-на-Дону родные разыскивают 17-летнего подростка. Вячеслав Летягин исчез 17 февраля. Известно, что парень направлялся из Краснодара в донскую столицу.

В воскресенье около 18 часов парень написал отцу сообщение о том, что скоро будет дома. Однако около 20 часов пришло ещё одно сообщение. В нём Вячеслав заявлял, что он взрослый человек и хочет дальше жить самостоятельно. Затем он удалил свою страничку в «ВКонтакте» и перестал отвечать на звонки. Друзья молодого человека сказали его родителям, что у него есть девушка, которая живёт в Ростове. Больше никакой информации ребята не дают.

Все документы, включая паспорт, подросток оставил дома. Также, по словам отца, при себе у него было не более 200 рублей. Вместе с другом он приехал на автовокзал, чтобы уехать в Ростов. Но из-за отсутствия паспорта парень не смог купить билет. Тогда он сел в маршрутку, а потом, по словам приятеля, собирался уехать с помощью «бла-бла кар». О дальнейших перемещениях мальчика неизвестно.

Рост Вячеслава - около 185 сантиметров. У него худощавое телосложение, тёмные короткие волосы и карие глаза. Из особых примет — маленькая самодельная татуировка на тыльной стороне правой ладони в виде значка автомобиля «Мазда» (круг с птичкой внутри).

В день пропажи он был одет в лёгкую куртку камуфляжной расцветки, синие джинсы и белые кроссовки.

Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении Вячеслава Летягина, сообщите по телефону: 8-918-458-05-80.

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