Подростка, пострадавшего при взрыве газового баллона в Красносулинском районе, выписали из больницы
Подростка, пострадавшего при взрыве газового баллона в хуторе Молаканском Красносулинского района, выписали из Областной детской клинической больницы Ростова-на-Дону 1 марта. Мама 15-летнего Макара - Ольга Гущина, - рассказала DonDay.ru о самочувствии сына.
Трагический взрыв произошел рано утром 22 февраля. Накануне семья купила на автозаправке новые газовые баллоны, один из которых сдетонировал. От сильной ударной волны двухэтажный дом буквально разлетелся на части. В результате ЧП Макар получил 15% ожогов тела. Его 42-летний отец Дмитрий и 32-летний дядя Сергей пострадали еще больше. Врачи боролись за их жизнь, но спасти мужчин так и не удалось. Ольга в тот день находилась в Казани, так как работала в вагоне-ресторане.
- Первое время Макар часто кричал и плакал, но я и его родной брат всегда были рядом, - поделилась мама подростка. - Сейчас он хорошо себя чувствует. На следующей неделе Макар вернется на занятия. Но мы по-прежнему продолжаем обрабатывать места ожогов.
Власти предложили дончанам временную однокомнатную квартиру. Однако Ольга не представляет, как в ней жить с двумя взрослыми сыновями. Поэтому семья пока живет у бабушки.
По факту взрыва газового баллона в хуторе Молаканском возбудили уголовное дело. Не исключено, что к ответственности привлекут того, кто продал семье эти баллоны.