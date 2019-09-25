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Подписчики раскритиковали наряды, в которых чета Тарасовых пришла в ресторан

Подписчики раскритиковали наряды, в которых чета Тарасовых пришла в ресторан
Фолловеры с новой силой начали критиковать стиль ростовчанки Костенко и её супруга Дмитрия Тарасова. Подписчики обсуждают наряды, в которых пара пришла поужинать в ресторан.

Фотографией своего семейного досуга супруги Тарасовы поделились в социальных сетях. Дмитрий пригласил жену на свидание и повёл в уютный ресторан. Беременная Анастасия надела платье с рисунком типа змеиной кожи, белый пиджак и полусапожки в цвет.

Дмитрий удивил подписчиков, нарядившись в чёрную водолазку, строгий пиджак и кроссовки с рваными джинсами. При этом многим показалось, что под брюки он надел рейтузы. Однако, возможно, это просто фасон штанов.

Фолловеры с усмешкой вспоминают, что недавно Анастасия и Дмитрий анонсировали выпуск своей линии одежды под брендом «Tarasovy 2020».

Эта новость вызвала волну критики, так как большая часть пользователей считает стиль Костенко «колхозным». Они негативно высказываются о каждом её наряде — начиная он повседневных платьев и заканчивая вечерними туалетами. Девушка, в основном, не обращает внимания на хейтеров, но временами даёт им едкие ответы. Она рекомендует им не зацикливаться на жизни чужих людей, а обратить внимание на свои проблемы.

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