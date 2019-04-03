Подписчики посмеялись над ростовчанкой Костенко, которая гуляет по Москве в шлёпках



Подписчики ростовской модели Анастасии Костенко посмеялись над тем, что она гуляет по улице в шлёпках. Девушка поделилась фотосессией, которую она сделала недалеко от своего дома в Подмосковье. Мало того, что она одета в укороченные лосины и вязаный кардиган, так и на босые ноги надела тапки.



Хоть в тот день и светило солнце, температура была довольно низкая - около шести градусов выше нуля.



- Ещё снег лежит, а вы в тапках, - пишут подписчики.



И правда, в некоторых районах Московской области ещё лежат сугробы. Напомним, что совсем недавно общественность активно обсуждала имидж Костенко. Многие девушки думают, что у неё проблемы со стилем. Например, они раскритиковали её недавний наряд.



Отметим, что внимание пользователей сосредоточено на паре Анастасии и Дмитрия Тарасовых с тех пор, как футболист бросил Ольгу Бузову. Эта тема до сих пор обсуждается в кругах бомонда.



В 2018 году у четы родилась дочка Милана, фотографиями которой они неустанно делятся в Сети.