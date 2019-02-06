Подозреваемого в нападении на женщин в Ростове заключили под стражу



В Ростове 25-летнего бездомного, нападавшего на женщин, заключили под стражу. Об этом 8 февраля сообщили в донском СКР.



В январе в полицию обратились три местные жительницы. Женщины рассказали, что в Первомайском районе города на проспекте Шолохова на них напал мужчина. Незнакомец хватал ростовчанок за разные части тела и, угрожая убийством, требовал раздеться. Вскоре подозреваемый был задержан. Им оказался 25-летний мужчина без определённого места жительства.

- В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей, соединенных с угрозой убийством», - рассказали в региональном Следкоме.



Суд заключил подозреваемого под стражу.



Всех, кто пострадал от действий мужчины, просят обращаться в следственный отдел Первомайского района Ростова.