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Подозреваемого в нападении на женщин в Ростове заключили под стражу

Подозреваемого в нападении на женщин в Ростове заключили под стражу
В Ростове 25-летнего бездомного, нападавшего на женщин, заключили под стражу. Об этом 8 февраля сообщили в донском СКР.

В январе в полицию обратились три местные жительницы. Женщины рассказали, что в Первомайском районе города на проспекте Шолохова на них напал мужчина. Незнакомец хватал ростовчанок за разные части тела и, угрожая убийством, требовал раздеться. Вскоре подозреваемый был задержан. Им оказался 25-летний мужчина без определённого места жительства.
- В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей, соединенных с угрозой убийством», - рассказали в региональном Следкоме.

Суд заключил подозреваемого под стражу.

Всех, кто пострадал от действий мужчины, просят обращаться в следственный отдел Первомайского района Ростова.

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