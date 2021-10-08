Под Таганрогом сотни автомобилистов стоят в очереди за дешевым картофелем

С раннего утра в селе Бессергеновке Неклиновского района сотни автомобилистов выстроились в очередь за дешевой картошкой. Фото происходящего очевидцы опубликовали в соцсетях 12 октября.По их словам, килограмм картофеля в Бессергеновке стоит 35 рублей. Это в два-три раза меньше, чем на рынке. Поэтому люди ринулись в село со всех уголков региона, чтобы выгодно запастись на зиму картошкой.– Кому нужна картошка – приезжайте и становитесь, - говорит авто видео. - К обеду будет очередь до ГРЭСа (прим. – примерно семь километров).В начале октября цены на картофель в Ростове-на-Дону выросли на 21% за месяц. По данным Ростовстата, средняя цена – 41 рубль. Однако, по словам местных жителей, на рынках килограмм картошки можно купить в среднем за 70-90 рублей. Основная причина «космических» цен – общероссийский неурожай.