Под Таганрогом погибли 11 сотрудников водоканала: хроника событий
Под Таганрогом погибли 11 сотрудников водоканала. Страшная трагедия случилась 21 мая в Неклиновском районе.
В то утро бригада отправилась на очистные сооружения в село Дмитриадовка, чтобы провести аварийно-восстановительные работы. В какой-то момент внутри коллектора произошел выброс метана. Едкий газ практически не оставил шансов выжить.
Около 10:30 на номер 112 поступило первое сообщение о ЧП. Тогда было известно только о двух погибших. Однако через полчаса выяснилось, что в числе жертв оказались семь человек, а затем - 10.
Вскоре о ЧП стало известно и в Ростове. Первоначальные данные получили сотрудники СК, прокуратуры, правительства.
Около полудня на место прибыл прокурор Ростовской области Роман Прасков. Следом за ним - замгубернатора Ростовской области Михаил Корнеев, министр ЖКХ области Михаил Солоницин, а также региональный министр здравоохранения Юрий Кобзев и руководитель следственного управления Станислав Ковалев.
Через час СУ СКР по факту гибели сотрудников водоканала возбудил уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». После этого в водоканале прошли обыски, в ходе которых изъяли некоторые документы.
После трагедии на очистных сооружениях губернатор Ростовской области Василий Голубев приехал в БСМП города Таганрога. Именно там находятся пострадавшие в жуткой аварии. Глава региона объявил 22 мая днем траура по погибшим сотрудникам водоканала. Из-за этого все мероприятия, включая последний звонок, перенесли на 23-е число.
Кроме того, было принято решение выплатить компенсации семьям погибших. Они получат по миллиону рублей. Родным тех, кто находится в тяжелом состоянии или средней тяжести, выплатят по 400 тысяч рублей. Если повреждения считаются легкими, то компенсация составит 200 тысяч рублей.
К 21 часу стало известно о смерти одной из пострадавших во время утечки метана. Ирина Кириченко скончалась в медучреждении, так и не придя в себя. В больнице находятся еще семь человек. Врачи продолжают бороться за их жизни.
Среди умерших - сменный мастер и слесарь-ремонтник Олег и Андрей Надолинские, мастер грязевого остатка Татьяна Чекунова, слесари-ремонтники Игорь Абраменко и Роман Худобин, оператор по ИП Сергей Телов, сменный мастер Григорий Карпенко, начальник ОСК Раиса Гаврилова, оператор Александр Мехов и машинист Ирина Горбань.