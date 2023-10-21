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Под Ростовом без вести пропал пенсионер с провалами памяти

Под Ростовом без вести пропал пенсионер с провалами памяти
В Аксайском районе без вести пропал пенсионер с провалами памяти. О местонахождении 66-летнего Виктора Рыбко из хутора Пчеловодного ничего не известно почти сутки.

Виктор пропал 21 октября. Он вышел из дома в футболке и шортах, без обуви. Обеспокоенные родственники сразу объявили его в розыск, потому что он может забыть дорогу домой и не ориентироваться в пространстве.

Его рост - 160 сантиметров, худой, волосы седые, с залысиной, глаза зеленые.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего пенсионера, просьба позвонить по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.
Фото: Лиза Алерт.
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