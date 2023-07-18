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Под Ростовом арестовали мужчину, пытавшегося подорвать инспекторов ДПС гранатой

Под Ростовом арестовали мужчину, пытавшегося подорвать инспекторов ДПС гранатой
В донском регионе мужчину, который пытался подорвать инспекторов ДПС гранатой, отправили в СИЗО. Гражданина обвиняют по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Об этом сообщают сотрудники СУ СКР по Ростовской области.

Инцидент произошел в конце июня в хуторе Нижнесолевом Веселовского района. Инспекторы ГИБДД остановили 47-летнего водителя, который по всем признакам был пьян. Мужчина отказался ехать на освидетельствование, чем вынудил стражей порядка составить административный протокол. Между правоохранителями и гражданином завязался конфликт. В какой-то момент донской житель достал гранату и попытался ее взорвать. Полицейские выхватили боеприпас и отвезли водителя в отделение.

Была граната настоящей или нет, неизвестно. Тем не менее теперь мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.
Фото: Ростов.ру
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