Под Ростовом арестовали мужчину, пытавшегося подорвать инспекторов ДПС гранатой

Фото: Ростов.ру

В донском регионе мужчину, который пытался подорвать инспекторов ДПС гранатой, отправили в СИЗО. Гражданина обвиняют по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Об этом сообщают сотрудники СУ СКР по Ростовской области.Инцидент произошел в конце июня в хуторе Нижнесолевом Веселовского района. Инспекторы ГИБДД остановили 47-летнего водителя, который по всем признакам был пьян. Мужчина отказался ехать на освидетельствование, чем вынудил стражей порядка составить административный протокол. Между правоохранителями и гражданином завязался конфликт. В какой-то момент донской житель достал гранату и попытался ее взорвать. Полицейские выхватили боеприпас и отвезли водителя в отделение.Была граната настоящей или нет, неизвестно. Тем не менее теперь мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.