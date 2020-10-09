Под наблюдением врачей с подозрением на COVID-19 находятся больше 13 тысяч дончан

В Ростовской области с подозрением на COVID-19 под наблюдением врачей находятся 13 327 человек. Это на 207 дончан больше, чем было в прошлые сутки.Большая часть людей с подозрением на коронавирус находится дома на самоизоляции. Те, кто не смог изолироваться от родных, лежат в обсерваторах. К тому же в медучреждениях находятся люди с явными симптомами или положительными тестами на инфекцию.По данным на 12 октября, число инфицированных коронавирусом за сутки увеличилось на 274 человека и достигло 24 898 человек.За всё время в Ростовской области умерли 596 инфицированных. В последние сутки ушли из жизни еще девять человек.