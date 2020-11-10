Под наблюдением медиков находится 20 561 житель Ростовской области

В Ростовской области под наблюдением врачей находятся более 20,5 тысячи человек. Об этом рассказало региональное правительство.По данным на 12 ноября, врачи выявили подозрения на коронавирус у 20 561 человека. За минувшие сутки количество дончан под медицинским наблюдением увеличилось на 220 человек. Всего за период пандемии врачи охватили наблюдением 112,9 тысячи жителей Ростовской области, из них у 92,3 тысячи подозрения на инфекцию не подтвердились.Также за последние 24 часа диагноз «коронавирус» поставили 305 людям. Общее количество зараженных COVID-19 составили 34 347 человек. Из них 1 013 дончан стали жертвами опасного вируса. Лишь за прошедшие сутки в регионе скончались 19 человек: 12 женщин в возрасте от 39 лет до 91 года и семеро мужчин от 49 до 79 лет.