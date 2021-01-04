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Под меднаблюдением на Дону находятся более 30 тысяч человек с подозрением на COVID-19

Под меднаблюдением на Дону находятся более 30 тысяч человек с подозрением на COVID-19
В Ростовской области под медицинским наблюдением пребывают 30 574 человека с подозрением на наличие COVID-19. Обследуемые находятся на самоизоляции по месту жительства. Они ждут результатов тестирования на опасную инфекцию.

С 7 на 8 января количество находящихся под наблюдением врачей уменьшилось на 178 человек. С начала пандемии наблюдение сняли со свыше 107 тысяч дончан.

Ситуация с распространением коронавируса в Ростовской области остается нестабильной. Каждые сутки фиксируют более 300 случаев заражения, а общее количество инфицированных достигло 54 781 человека. За все время вирус унес жизни 2 180 пациентов. Только за последние сутки умерли восемь человек.

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