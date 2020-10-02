Под меднаблюдением из-за ковида в Ростовской области находятся 11 818 человек

В донском регионе под наблюдением медиков находятся 11 818 человек, у которых подозревают наличие вируса COVID-19, передает областное правительство.По данным на 4 октября, все обследуемые медиками находятся на самоизоляции по месту жительства. За день количество таких дончан увеличилось на 408 человек. Всего врачами обследовано на наличие коронавируса более 94,3 тысячи жителей, сняты с надзора - 82,4 тысячи.С начала эпидемии ковидом заразились 22 805 человека. За последние сутки подхватили заболевание 234 гражданина, скончались - девять. Всего жертвами пандемии стали 532 дончанина.