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Под Азовом нашли боеприпас времен Великой Отечественной войны

Под Азовом нашли боеприпас времен Великой Отечественной войны
Под Азовом нашли снаряд, использовавшийся в 1941-1945 годах. Боеприпас обнаружили в поселке Красногоровке 5 ноября.

В этот день один из местных жителей решил вырыть сливную яму. Глубина становилась все больше, и в какой-то момент лопата уперлась в твердую поверхность. Когда мужчина увидел, что находка похожа на боеприпас, то сразу позвонил в экстренную службу. Специалисты Росгвардии забрал снаряд у местного жителя.

По информации ГУ МВД по Ростовской области, правоохранители проводят проверку. Вскоре боеприпас вывезут за границы населенного пункта и разминируют.
Фото: myslo.ru.
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