Почти восемь тысяч дончан за время пандемии обратились в банк с заявлением о реструктуризации кредита

В Ростовской области 7,8 тысячи жителей обратились в банк с заявлением о реструктуризации кредита. Речь идёт о последних месяцах, когда многие дончане оказались в вынужденном отпуске из-за нерабочих дней. Об этом во время брифинга 4 июня рассказал управляющий ростовским отделением Сбербанка Руслан Салимов.Финансовое учреждение предлагает реструктуризировать долг путём его пролонгации, то есть продления срока действия. Закон о кредитных каникулах предлагает отсрочку на шесть месяцев. По словам Салимова, в Сбербанке можно пролонгировать заем ещё на 12 и 24 месяца.Главной причиной отказа, по словам Салимова, становится отсутствие доказательств снижения дохода.Добавим, что по закону рассчитывать на отсрочку могут заёмщики, доход которых снизился на 30%. При этом размер кредита не может превышать определённой планки. Для ипотечных кредитов это сумма в 2 миллиона рублей, для автокредитов - 600 тысяч рублей. Однако, некоторые банки вводят или отменяют дополнительные условия реструктуризации. Например, могут быть отменены ограничения по размеру займа или введены послабления по доле снижения дохода.