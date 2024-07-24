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Почти два месяца не всплывало тело утонувшего парня из Шахт

Почти два месяца не всплывало тело утонувшего парня из Шахт
Тело утонувшего в Шахтах парня не всплывало полтора месяца. Об этом сообщил КВУ 24 июля.

Данил Павлов жил в поселке ХБК. Накануне днем он с друзьями отдыхал на берегу пруда 20 лет РККА. Вечером молодой человек отправился домой, но так и не появился там.

Родственники, близкие и знакомые вместе с полицией и волонтерами полтора месяца искали пропавшего без вести. Как выяснилось, все это время парень лежал на дне водоема. Вероятно, он оступился и упал с обрыва по пути домой.

Труп нашли только 23 июля. Оказалось, что утопленник находился рядом с холодным источником на дне водоема. Ледяная вода замедлила процесс старения, поэтому он долго не всплывал.

Похороны Данила Павлова состоятся в Шахтах. Все родные, близкие и знакомые смогут проститься с молодым человеком 25 июля.
Фото: соцсети.
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