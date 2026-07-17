Почти 90 млн рублей направят на обследование почти 1,5 тысяч МКД на Дону

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Почти 90 миллионов рублей направят на обследование почти 1,5 тысяч МКД в Ростовской области. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.Обследования охватят значительную часть региона. Планируется проверить дома в Ростове-на-Дону, Каменске-Шахтинском, Новочеркасске, а также в Чертковском, Шолоховском, Семикаракорском, Сальском, Морозовском районах и других населенных пунктах области.Особое внимание будет уделено ветхому жилому фонду: некоторые из обследуемых зданий были построены в прошлом веке, и возраст шести из них превышает 126 лет.Победителю тендера предстоит выполнить комплекс работ. В задачи подрядчика входит сбор и анализ всей необходимой документации, тщательный осмотр конструктивных элементов и инженерных систем домов (за исключением газоснабжения и лифтового оборудования), выявление и документирование всех дефектов и повреждений. Кроме того, исполнитель должен будет оценить общее техническое состояние зданий и определить, какой ремонт необходим.Заявки на участие в конкурсе принимаются до 24 июля.