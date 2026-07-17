Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Почти 90 млн рублей направят на обследование почти 1,5 тысяч МКД на Дону

Почти 90 млн рублей направят на обследование почти 1,5 тысяч МКД на Дону
Почти 90 миллионов рублей направят на обследование почти 1,5 тысяч МКД в Ростовской области. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Обследования охватят значительную часть региона. Планируется проверить дома в Ростове-на-Дону, Каменске-Шахтинском, Новочеркасске, а также в Чертковском, Шолоховском, Семикаракорском, Сальском, Морозовском районах и других населенных пунктах области.

Особое внимание будет уделено ветхому жилому фонду: некоторые из обследуемых зданий были построены в прошлом веке, и возраст шести из них превышает 126 лет.

Победителю тендера предстоит выполнить комплекс работ. В задачи подрядчика входит сбор и анализ всей необходимой документации, тщательный осмотр конструктивных элементов и инженерных систем домов (за исключением газоснабжения и лифтового оборудования), выявление и документирование всех дефектов и повреждений. Кроме того, исполнитель должен будет оценить общее техническое состояние зданий и определить, какой ремонт необходим.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 24 июля.
Фото: Donday
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика