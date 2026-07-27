Почти 160 тысяч вызовов поступило в систему «112» после шторма на Дону
Шторм, обрушившийся на Ростовскую область, привел к рекордной нагрузке на систему экстренных вызовов «112». Об этом рассказали в региональном департаменте по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Сильная непогода накрыла Ростов-на-Дону и другие территории региона вечером 25 июля. Из-за затопленных дорог оказалось затруднено движение транспорта. Стихия повредила десятки деревьев, некоторые из них были вырваны с корнем.
В домах жителей пропали электричество и вода. Также начались массовые задержки пассажирских поездов. В результате чрезвычайной ситуации погиб один человек, еще 51 получил травмы.
За 25 июля операторы системы «112» приняли 98 526 вызовов. На следующий день поступило еще 59 641 обращение.
В наиболее напряженный период количество звонков превышало восемь тысяч в час. Из-за резкого роста нагрузки у жителей возникали проблемы с дозвоном.