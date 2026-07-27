Почти 160 тысяч вызовов поступило в систему «112» после шторма на Дону

ДПЧС РО

Шторм, обрушившийся на Ростовскую область, привел к рекордной нагрузке на систему экстренных вызовов «112». Об этом рассказали в региональном департаменте по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.Сильная непогода накрыла Ростов-на-Дону и другие территории региона вечером 25 июля. Из-за затопленных дорог оказалось затруднено движение транспорта. Стихия повредила десятки деревьев, некоторые из них были вырваны с корнем.В домах жителей пропали электричество и вода. Также начались массовые задержки пассажирских поездов. В результате чрезвычайной ситуации погиб один человек, еще 51 получил травмы.За 25 июля операторы системы «112» приняли 98 526 вызовов. На следующий день поступило еще 59 641 обращение.В наиболее напряженный период количество звонков превышало восемь тысяч в час. Из-за резкого роста нагрузки у жителей возникали проблемы с дозвоном.