«Почта России» по Ростовской области потратит более двух миллионов на профилактику коронавируса



Управление Федеральной почтовой службы по Ростовской области потратит более двух миллионов на профилактику коронавируса. Информация об этом размещена на портале госзакупок.



Донской филиал «Почты России» закупит средства для дезинфекции на 1,3 миллиона рублей. Антибактериальные гели для рук, диспенсеры для мыла и средства для уборки будут использовать для предотвращения распространения COVID-19.



789,4 тысячи рублей планируется выделить на товары для проведения мероприятий по дезинфекции. Среди таких приспособлений - ведра, швабры, салфетки, резиновые перчатки, мешки для мусора и полотенца.



Поставщика определят 23 марта. Договор будет действовать с момент заключения до 31 мая.