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По-ростовски: на Сельмаше своеобразно заделали яму в асфальте

По-ростовски: на Сельмаше своеобразно заделали яму в асфальте
Ранее Rostov.ru рассказывал о просевшем асфальте на Сельмаше. Яма находилась рядом с домом № 32/2 на улице Веры Пановой. Глубина ее составляла около 40 сантиметров. Ростовчанин, приславший фото дороги в редакцию, сам едва не застрял в этой ловушке, когда ехал поздним вечером на автомобиле.

Через несколько дней в распоряжении редакции Rostov.ru появилась фотография «отремонтированной» дороги. В просевший асфальт просто высыпали покрошенный камень. Непонятно, проявили ли инициативу местные жители или дорожные службы, увидев публикацию в СМИ. Наверняка это сказать нельзя - в отделе ЖКХ Первомайского района комментарий получить не удалось.

Впрочем, проблема так и не решилась. Яма по-прежнему доставляет неудобства автомобилистам и пешеходам. Жители ждут полноценного ремонта дорожного полотна.

Если это тот самый ямочный ремонт, который обещал сити-менеджер Ростова, непонятно, почему его до сих пор не закончили? За последние месяцы можно было засыпать все ямы в городе уже несколько раз.

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