По пути в Таганрог российские моряки спасли попавших в беду греков

Российские моряки по пути в Таганрог спасли попавших в беду греков. Об этом стало известно 31 августа.Теплоход «Русич-6» направлялся из Италии в Таганрог. В южной части греческого полуострова Пелопоннес местные спасатели сообщили, что недалеко оттуда кто-то попал в беду и подает сигналы о помощи. Моряки, не задумываясь, отправились по полученным координатам.Оказалось, что неприятность настигла 21 жителя Греции, отдыхающего на Яхте в океане. Несовершеннолетний ребенок и 20 взрослых оказались в безвыходной ситуации. Подавая сигнал SOS, они вышли на палубу, начали кричать и размахивать фонариками. К счастью, к ним на помощь пришли российские моряки.Все вместе они дождались спасательное судно. Российские моряки направились в Таганрог, спасенные - в Грецию.