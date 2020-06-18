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Под медицинским наблюдением из-за коронавируса находятся 10 тысяч дончан

Под медицинским наблюдением из-за коронавируса находятся 10 тысяч дончан
В Ростовской области под наблюдением врачей из-за коронавируса продолжают оставаться 10 тысяч жителей. О данных на 19 июня сообщили в правительстве Ростовской области.

Так, на сегодняшний день врачи наблюдают за 10 558 жителями региона. У этих дончан есть симптомы коронавируса, или первый тест дал положительный результат. Из этого числа 10 531 — на самоизоляции по месту жительства, чуть больше 20 человек - в больнице. Они не могут самоизолироваться, потому что с ними живут пожилые родные или дети.

За весь период пандемии коронавируса врачи обследовали около 51 тысячи дончан.

Добавим, что в донском регионе уже 8 236 случаев заражения коронавирусом. За сутки были инфицированы еще 139 человек. От коронавируса уже скончались 80 пациентов, самому младшему из которых было всего 12 лет.

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