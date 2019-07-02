По крохам: азовские археологи по мелким осколкам изучают древнее здание



Археологи Азова начали изучение большого средневекового здания, расположенного на Петровском бульваре. На протяжённости 200 метров учёные обнаружили четыре таких сооружения. В 14-м веке их площадь составляла несколько сотен метров.



Каждая постройка отличается от другой. Самой интересной оказалась та, при изучении которой удалось обнаружить большой завал дикого камня и обломков кирпича. Стройматериалы лежали в земле с тех пор, как здание разрушили.



- Это типичный пример того, как работают археологи, - с улыбкой говорит заведующий отделом археологии Андрей Масловский. - По жалким остаткам мы вынуждены восстанавливать облик целых зданий. По хлебным крошкам мы узнаём, как выглядел весь каравай.



Учёным остаётся только догадываться, что это было за здание. Сегодня сохранился только его контур.