Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

По крохам: азовские археологи по мелким осколкам изучают древнее здание

По крохам: азовские археологи по мелким осколкам изучают древнее здание
Археологи Азова начали изучение большого средневекового здания, расположенного на Петровском бульваре. На протяжённости 200 метров учёные обнаружили четыре таких сооружения. В 14-м веке их площадь составляла несколько сотен метров.

Каждая постройка отличается от другой. Самой интересной оказалась та, при изучении которой удалось обнаружить большой завал дикого камня и обломков кирпича. Стройматериалы лежали в земле с тех пор, как здание разрушили.
По крохам: азовские археологи по мелким осколкам изучают древнее здание
- Это типичный пример того, как работают археологи, - с улыбкой говорит заведующий отделом археологии Андрей Масловский. - По жалким остаткам мы вынуждены восстанавливать облик целых зданий. По хлебным крошкам мы узнаём, как выглядел весь каравай.

Учёным остаётся только догадываться, что это было за здание. Сегодня сохранился только его контур.

Подписывайтесь на ROSTOV.RU в яндекс Дзен

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.