Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

По колено воды: затопило подземный переход возле «Ростов Арены»

По колено воды: затопило подземный переход возле «Ростов Арены»
В Ростове затопило подземный переход рядом со стадионом «Ростов Арена». ЧП случилось в первой половине дня 20 мая.

Очевидцы опубликовали фото случившегося в социальных сетях. Судя по снимкам, вода поднялась на десятки сантиметров и продолжает затапливать переход дальше.

Сотрудники подземки вызвали дорожников, специалистов для откачки воды и энергетиков, которые могли бы отключить электричество. Однако несколько часов на затапливаемый объект никто не приезжал. Сейчас весь переход находится под напряжением - в любой момент может случиться короткое замыкание проводки.

Пешеходный переход - единственный безопасный способ перебраться с одной стороны проспекта Ворошиловского на другую. Теперь людям приходится перебегать проезжую часть с оживленным движением на свой страх и риск. Регулировщика на место так и не направили.

В отделе эксплуатации дорог департамента автодорог и организации дорожного движения получить оперативный комментарий не удалось. Все руководство уехало на объект. А причину потопа до сих пор не выяснили.

Левый берег Ростова всегда был затапливаемой низиной. Накануне МЧС предупредило жителей Ростовской области о ветровом нагоне воды в реке Дон. Не исключено, что именно это стало причиной потопа в пешеходном переходе.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.