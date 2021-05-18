По колено воды: затопило подземный переход возле «Ростов Арены»
В Ростове затопило подземный переход рядом со стадионом «Ростов Арена». ЧП случилось в первой половине дня 20 мая.
Очевидцы опубликовали фото случившегося в социальных сетях. Судя по снимкам, вода поднялась на десятки сантиметров и продолжает затапливать переход дальше.
Сотрудники подземки вызвали дорожников, специалистов для откачки воды и энергетиков, которые могли бы отключить электричество. Однако несколько часов на затапливаемый объект никто не приезжал. Сейчас весь переход находится под напряжением - в любой момент может случиться короткое замыкание проводки.
Пешеходный переход - единственный безопасный способ перебраться с одной стороны проспекта Ворошиловского на другую. Теперь людям приходится перебегать проезжую часть с оживленным движением на свой страх и риск. Регулировщика на место так и не направили.
В отделе эксплуатации дорог департамента автодорог и организации дорожного движения получить оперативный комментарий не удалось. Все руководство уехало на объект. А причину потопа до сих пор не выяснили.
Левый берег Ростова всегда был затапливаемой низиной. Накануне МЧС предупредило жителей Ростовской области о ветровом нагоне воды в реке Дон. Не исключено, что именно это стало причиной потопа в пешеходном переходе.