Фото: СУ СК по Ростовской области

По факту убийства трех человек в Таганроге возбудили уголовное дело. Происшествие случилось 9 июля на улице 1-й Котельной.По данным следствия, тела пожилых женщин и мужчины обнаружили ночью. По факту возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух или более лиц».Согласно информации, полученной от источника DonDay, главным подозреваемым в этом жестоком преступлении стал бывший полицейский Евгений Утесов. На данный момент правоохранительные органы активно разыскивают его. В ориентировке, распространяемой полицией, указано, что Евгений Утесов вместе с отцом, Леонидом Утесовым, скрылись на серебристом автомобиле «Лада Ларгус». Оба мужчины вооружены.Прокуратура Ростовской области взяла расследование под свой контроль и будет следить за ходом дела и его результатами.