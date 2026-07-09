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По факту убийства трех человек в Таганроге возбудили уголовное дело

По факту убийства трех человек в Таганроге возбудили уголовное дело
По факту убийства трех человек в Таганроге возбудили уголовное дело. Происшествие случилось 9 июля на улице 1-й Котельной.

По данным следствия, тела пожилых женщин и мужчины обнаружили ночью. По факту возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух или более лиц».

Согласно информации, полученной от источника DonDay, главным подозреваемым в этом жестоком преступлении стал бывший полицейский Евгений Утесов. На данный момент правоохранительные органы активно разыскивают его. В ориентировке, распространяемой полицией, указано, что Евгений Утесов вместе с отцом, Леонидом Утесовым, скрылись на серебристом автомобиле «Лада Ларгус». Оба мужчины вооружены.

Прокуратура Ростовской области взяла расследование под свой контроль и будет следить за ходом дела и его результатами.
Фото: СУ СК по Ростовской области
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