По факту гибели 16-летнего подростка в реке на Дону возбудили уголовное дело

фото: СУ СК по РО

В Ростовской области возбудили уголовное дело после гибели 16-летнего подростка в реке. Трагедия произошла 3 июля в Боковском районе.В тот день юноша вместе с 17-летним другом пошел купаться на реку Чир в районе станицы Каргинской. Через некоторое время прохожие нашли старшего подростка на берегу без сознания. Тело второго юноши спасатели достали из воды.В СУ СК по Ростовской области уточнили, что признаков насильственной смерти не обнаружено.В ведомстве также сообщили, что подростки купались на одном из оборудованных пляжей. В связи с этим возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности смерть человека.По данным прокуратуры Ростовской области, сейчас устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.