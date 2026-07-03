По факту гибели 16-летнего подростка в реке на Дону возбудили уголовное дело
В Ростовской области возбудили уголовное дело после гибели 16-летнего подростка в реке. Трагедия произошла 3 июля в Боковском районе.
В тот день юноша вместе с 17-летним другом пошел купаться на реку Чир в районе станицы Каргинской. Через некоторое время прохожие нашли старшего подростка на берегу без сознания. Тело второго юноши спасатели достали из воды.
В СУ СК по Ростовской области уточнили, что признаков насильственной смерти не обнаружено.
В ведомстве также сообщили, что подростки купались на одном из оборудованных пляжей. В связи с этим возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности смерть человека.
По данным прокуратуры Ростовской области, сейчас устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.