Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

По факту гибели 16-летнего подростка в реке на Дону возбудили уголовное дело

По факту гибели 16-летнего подростка в реке на Дону возбудили уголовное дело
В Ростовской области возбудили уголовное дело после гибели 16-летнего подростка в реке. Трагедия произошла 3 июля в Боковском районе.

В тот день юноша вместе с 17-летним другом пошел купаться на реку Чир в районе станицы Каргинской. Через некоторое время прохожие нашли старшего подростка на берегу без сознания. Тело второго юноши спасатели достали из воды.

В СУ СК по Ростовской области уточнили, что признаков насильственной смерти не обнаружено.

В ведомстве также сообщили, что подростки купались на одном из оборудованных пляжей. В связи с этим возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности смерть человека.

По данным прокуратуры Ростовской области, сейчас устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
фото: СУ СК по РО
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика