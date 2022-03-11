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По дороге из Уфы в Ростов пропал 41-летний мужчина

По дороге из Уфы в Ростов пропал 41-летний мужчина

В Ростове-на-Дону ищут пропавшего 41-летнего жителя Уфы. Вадим Мингазов перестал выходить на связь 9 марта.

Скорее всего, Вадим направился в Ростов на заработки. Связь с ним оборвалась после того, как он выехал из своего города. Родственники пытались найти его самостоятельно, прозванивали его знакомых. Поиски успехом не увенчались. Тогда они решили обратиться к правоохранителям и волонтерам.

У Вадима на предплечье есть татуировка в виде орнамента, а на запястье - надпись на латинском языке. Его примерный рост - 175 сантиметров, телосложение среднее. Мужчина кареглазый, темноволосый.

Если вам что-либо известно о местонахождении Вадима Мингазова, сообщите по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.
Фото: Лиза Алерт
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