По дороге из Уфы в Ростов пропал 41-летний мужчина

Фото: Лиза Алерт

В Ростове-на-Дону ищут пропавшего 41-летнего жителя Уфы. Вадим Мингазов перестал выходить на связь 9 марта.Скорее всего, Вадим направился в Ростов на заработки. Связь с ним оборвалась после того, как он выехал из своего города. Родственники пытались найти его самостоятельно, прозванивали его знакомых. Поиски успехом не увенчались. Тогда они решили обратиться к правоохранителям и волонтерам.У Вадима на предплечье есть татуировка в виде орнамента, а на запястье - надпись на латинском языке. Его примерный рост - 175 сантиметров, телосложение среднее. Мужчина кареглазый, темноволосый.Если вам что-либо известно о местонахождении Вадима Мингазова, сообщите по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.