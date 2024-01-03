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По дороге из Ростовской области в Должанск пропал 64-летний мужчина

По дороге из Ростовской области в Должанск пропал 64-летний мужчина
В Ростовской области разыскивают пропавшего 64-летнего мужчину. Николай Ткаченко не выходит на связь с близкими с 28 декабря.

Дончанин выехал на автомобиле «Форд Фокус» темно-серого цвета из Миллерово в Должанск (ЛНР). С тех пор о его местонахождении ничего не известно. Обеспокоенные родственники написали заявление в полицию и обратились к волонтерам.

Согласно ориентировкам, Николай Ткаченко худощавого телосложения. Его рост составляет около 175 сантиметров. У пропавшего седые волосы.

Если у вас есть информация о местонахождении этого мужчины, позвоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.
Фото: Лиза Алерт
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