По дороге из Ростовской области в Должанск пропал 64-летний мужчина

Фото: Лиза Алерт

В Ростовской области разыскивают пропавшего 64-летнего мужчину. Николай Ткаченко не выходит на связь с близкими с 28 декабря.Дончанин выехал на автомобиле «Форд Фокус» темно-серого цвета из Миллерово в Должанск (ЛНР). С тех пор о его местонахождении ничего не известно. Обеспокоенные родственники написали заявление в полицию и обратились к волонтерам.Согласно ориентировкам, Николай Ткаченко худощавого телосложения. Его рост составляет около 175 сантиметров. У пропавшего седые волосы.Если у вас есть информация о местонахождении этого мужчины, позвоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.